В Самаре под обрушившейся крышей гаража погиб мужчина

Во вторник, 27 апреля, на ул. Олимпийской, 19 в Самаре произошло обрушение крыши кирпичного гаражного строения, сообщает ПСС по Самарской области.

На место ЧП выезжали спасатели. Под обломками бетонной плиты погиб человек и требовалась помощь по извлечению погибшего из-под завалов.

В 14:27 к выполнению работ по извлечению пострадавшего приступили спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области. Гидравлическим инструментом они приподняли бетонную плиту и освободили погибшего. В 15:00 спасательные работы на месте происшествия были окончены.