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Страхование Финансы

Автодилеры России выбрали лучшую страховую компанию

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК признан лучшей страховой компанией. 36 дилеров из 27 городов России сделали свой выбор.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

В Москве в рамках форума автобизнеса "FinAuto-2021. Финансовые инструменты авторынка" прошло награждение лучших страховых компаний и банков, которых определили автодилеры России. Представители агентства "Автостат" и eCredit вручили награды победителям.

За звание лучшей страховой компании боролись 14 претендентов — лидеров страхового рынка России.

Победители и лауреаты были выбраны в ходе опроса, в котором приняли участие 36 дилеров из 27 городов России. Победу в номинации "Лучшая страховая компания" (по мнению дилеров) одержал Страховой Дом ВСК — почти треть респондентов со всей страны голосовали за ВСК. Второе место получила страховая компания Альфастрахование, на третьем месте РЕСО-гарантия.

"Традиционные страховые продукты для дилерского канала продаж — ОСАГО и автокаско. Много лет клиенты выбирали эти полисы, но мы решили предложить нечто большее, поэтому дали возможность автодилерам реализовать программы ДМС. Комплексный страховой портфель позволил сформировать для клиента новую ценность, тем самым увеличив его лояльность. Благодаря нашему предложению автодилеры могут обеспечить потребителя качественной медицинской помощью в лучших клиниках по доступной цене", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Мы дорожим доверием наших клиентов и партнеров и стремимся превзойти их самые смелые ожидания, удовлетворить весь спектр их потребностей, предлагая новые решения и обогащая линейку автострахования дополнительными продуктами. Так благодаря появлению программы ДМС от ВСК компания РОЛЬФ расширяет границы привычного взаимодействия с автовладельцами и может предложить каждому удобный и полезный продукт на максимально выгодных условиях. Мы поздравляем компанию ВСК с заслуженной победой и надеемся на укрепление и развитие наших партнерских отношений", — отметила Светлана Виноградова, генеральный директор компании РОЛЬФ.

Итоги голосования автодилеров по ссылке.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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