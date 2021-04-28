На главврача Тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных возбудили еще одно уголовное дело

В Тольятти возбудили еще одно уголовное дело в отношении 43-летнего главврача Ставропольской станции по борьбе с болезнями животных ГБУ "Самарское ветеринарное объединение" по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с сентября 2018 г. по апрель 2020 г. обвиняемый получил от предпринимателя 39 тыс. руб. за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию без заключения официального договора.
Напомним, ранее главврач уже попал под уголовное преследование, его заподозрили в получении трех взяток. Предположительно, с июля 2017 г. по 2020 г. главы двух КФХ заплатили ему 155 тыс. и 230 тыс. руб. за аналогичные "услуги".
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Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.