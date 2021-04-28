На главврача Тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных возбудили еще одно уголовное дело

В Тольятти возбудили еще одно уголовное дело в отношении 43-летнего главврача Ставропольской станции по борьбе с болезнями животных ГБУ "Самарское ветеринарное объединение" по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с сентября 2018 г. по апрель 2020 г. обвиняемый получил от предпринимателя 39 тыс. руб. за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию без заключения официального договора.

Напомним, ранее главврач уже попал под уголовное преследование, его заподозрили в получении трех взяток. Предположительно, с июля 2017 г. по 2020 г. главы двух КФХ заплатили ему 155 тыс. и 230 тыс. руб. за аналогичные "услуги".