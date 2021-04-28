С 1 мая меняются правила посещения Стрельной горы

На экскурсионном маршруте "Стрельная гора" администрация Жигулевского заповедника с 1 мая вводит ограничения в правила посещения.

На маршруте допускается единовременное нахождение не более 60 легковых автомобилей и въезд на маршрут последующего автомобиля допускается только по мере освобождения мест на верхней автомобильной парковке.

Ограничительные меры касаются только разрешения на въезд легковых автомобилей. Организованные группы на автобусах пропускаются в обычном режиме.

Чтобы впечатления от панорамных видов Жигулей и акватории Волги не были омрачены длительным ожиданием в пробке, рекомендуем по возможности выбирать для посещения маршрута будние дни, либо утренние часы в выходные и праздничные дни.