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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Отрадном мужчине оторвало руку при взрыве в парке

ОТРАДНЫЙ. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 апреля, в 15:53, в городскую больницу Отрадного Самарской области доставили 50-летнего Владимира Д. с травматической ампутацией правой кисти и рвано-ушибленными ранами обоих бедер. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, травмы мужчина получил в результате взрыва какого-то предмета. О пострадавшем известно, что он проживает в Отрадном и работает слесарем в одной из коммунальных структур. Сейчас он находится в реанимации. Врачи ведут борьбу за его жизнь.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области случившееся прокомментировали следующим образом: "По факту получения жителем Отрадного телесных повреждений проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 222.1. УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств")".

Полицейские подтвердили, что подозреваемый — житель Отрадного находится на стационарном лечении в медучреждении. Расследование уголовного дела продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

Гибель Мужчины 22 мая 2018 19:01 В Самаре за день с разных этажей одного и того же дома упали и погибли два человека

Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.

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