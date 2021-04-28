В Отрадном мужчине оторвало руку при взрыве в парке

Во вторник, 27 апреля, в 15:53, в городскую больницу Отрадного Самарской области доставили 50-летнего Владимира Д. с травматической ампутацией правой кисти и рвано-ушибленными ранами обоих бедер. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, травмы мужчина получил в результате взрыва какого-то предмета. О пострадавшем известно, что он проживает в Отрадном и работает слесарем в одной из коммунальных структур. Сейчас он находится в реанимации. Врачи ведут борьбу за его жизнь.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области случившееся прокомментировали следующим образом: "По факту получения жителем Отрадного телесных повреждений проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 222.1. УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств")".

Полицейские подтвердили, что подозреваемый — житель Отрадного находится на стационарном лечении в медучреждении. Расследование уголовного дела продолжается.