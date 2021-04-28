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Проекты ГЧП Самарской области вошли в лонг-лист премии ООН

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Два проекта нашего региона в сфере государственно-частного партнерства признаны одними из лучших мировых ГЧП-практик. Взаимодействие государства и бизнеса в реализации инвестпроектов в регионе курирует областное минэкономразвития во главе с Дмитрием Богдановым.

По результатам конкурса Building Back Better 2021, который проводится Европейской экономической комиссией ООН, проекты Самарской области включены в итоговый лонг-лист премии. Это масштабное строительство моста через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай", и действующий областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии. В финальный список прошел всего 31 проект из России, Белоруссии, Испании, Китая, Бразилии и других стран.

"Мы инициировали строительство диализного центра в Самаре и в серьезной конкуренции регионов благодаря личному участию губернатора смогли добиться реализации проекта строительства моста через Волгу именно в Самарской области. Мы оказываем всю необходимую административную поддержку нашим концессионерам, продолжаем курировать проекты даже после их запуска. Сегодня в работе министерства находится 73 проекта, 49 из которых оцениваются в 157 млрд рублей. Совместно с инвесторами мы уже ввели в эксплуатацию 24 объекта, где создано 1340 рабочих мест и привлечено 7 млрд рублей внебюджетных инвестиций", — рассказал Дмитрий Богданов.

Конкурс прошел в апреле 2021 года в рамках V международного форума проектов государственно-частного партнерства Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН. На нем были представлены лучшие ГЧП-проекты со всего мира, ориентированные на благо людей, способствующие расширению прав и возможностей общества, борьбе с бедностью и неравенством, экологической устойчивости, изменению климата и т. д. Для прохождения отборочного этапа потребовалась оценка проектов по 5 смысловым блокам, 22 контрольным показателям и 100 индикаторам.

Современный центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии действует на базе Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина уже несколько лет. Концессионное соглашение между правительством Самарской области и инвестором ООО "Фарм-СКД" было подписано в 2014 году. С 2017 года центр оказывает услуги населению, в том числе рамках программы обязательного медицинского страхования.

Строительство мостового перехода через Волгу — один из самых масштабных российских проектов в сфере ГЧП. Он предусматривает строительство автомобильной дороги общей протяженностью 99,73 км, в том числе мостового перехода через Волгу — 3,75 км. Концессионное соглашение между областным правительством и ХП "Концессионная компания "Обход Тольятти" заключено в 2019 году. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года.

Информация о проектах доступна по ссылке.

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