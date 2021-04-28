На территории самарского завода "Авиакор" ликвидировано возгорание мусора

В среду, 28 апреля, вечером на территории Самарского авиационного завода "Авиакор" на ул. Земеца, 32, вдали от производственных корпусов, произошло возгорание мусора и древесных отходов.

Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал самарский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Роман Былинин.

Как пояснил прокурор, в тушении участвовала заводская пожарная команда. Им в подмогу прибыли шесть пожарных машин из городской пожарной охраны. Так же на место происшествия приехали два экипажа самарской "скорой". Однако к приезду городских пожарных, возгорание мусора было ликвидировано.

Как пояснил Роман Былинин, во время пожара никто не пострадал, на деятельности предприятия ситуация с возгорание мусора не сказалась.