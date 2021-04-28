На территории самарского завода "Авиакор" ликвидировано возгорание мусора

В среду, 28 апреля, вечером на территории Самарского авиационного завода "Авиакор" на ул. Земеца, 32, вдали от производственных корпусов, произошло возгорание мусора и древесных отходов.
Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал самарский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Роман Былинин.
Как пояснил прокурор, в тушении участвовала заводская пожарная команда. Им в подмогу прибыли шесть пожарных машин из городской пожарной охраны. Так же на место происшествия приехали два экипажа самарской "скорой". Однако к приезду городских пожарных, возгорание мусора было ликвидировано.
Как пояснил Роман Былинин, во время пожара никто не пострадал, на деятельности предприятия ситуация с возгорание мусора не сказалась.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!