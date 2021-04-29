Четыре самарских школьницы поедут в Санкт-Петербург на финал Российской школы фармацевтов

Старшеклассницы из самарской школы №127 Екатерина Мифтиханова, Александра Сапункова, Елизавета Осипова и Елизавета Сидоренко вышли в финал межрегионального творческого конкурса Российская школа фармацевтов, показав одни из лучших результатов по стране. В финале они поборются за бесплатное обучение в Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете или за именную стипендию. Об этом сообщает оргкомитет межрегионального творческого конкурса для старшеклассников "Российская школа фармацевтов".

Всего во втором туре конкурса приняли участие полтысячи школьников из 53 регионов — от Краснодара до Камчатки.

Напомним, 2 тур РШФ прошел с 31 марта по 14 апреля. Учащиеся ответили на 10 тестовых заданий (8 — по химии, по одному — по биологии и математике).

"Фармацевтическая отрасль популярна, как никогда. Пандемия показала, насколько важна роль биологов, микробиологов, химиков и фармацевтов для населения планеты и мировой экономики. Мы гордимся тем, что есть молодые люди, проявляющие к фармации, а ведь это далеко не только работа аптекарем, искренний интерес. Наша задача — сделать их мечты о доступном образовании реальностью, популяризировать науку и помочь молодым людям найти себя", — отмечает проректор по административно-кадровой и воспитательной работе СПХФУ Владимир Лужанин.

Конкурс стартовал осенью, участие в первом этапе приняли 2000 старшеклассников.

В финале выпускники поборются за главный приз — бесплатное обучение в престижном вузе Петербурга или за именную стипендию.