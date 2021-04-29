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Образование Общество

Четыре самарских школьницы поедут в Санкт-Петербург на финал Российской школы фармацевтов

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Старшеклассницы из самарской школы №127 Екатерина Мифтиханова, Александра Сапункова, Елизавета Осипова и Елизавета Сидоренко вышли в финал межрегионального творческого конкурса Российская школа фармацевтов, показав одни из лучших результатов по стране. В финале они поборются за бесплатное обучение в Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете или за именную стипендию. Об этом сообщает оргкомитет межрегионального творческого конкурса для старшеклассников "Российская школа фармацевтов".

Всего во втором туре конкурса приняли участие полтысячи школьников из 53 регионов — от Краснодара до Камчатки.

Напомним, 2 тур РШФ прошел с 31 марта по 14 апреля. Учащиеся ответили на 10 тестовых заданий (8 — по химии, по одному — по биологии и математике).

"Фармацевтическая отрасль популярна, как никогда. Пандемия показала, насколько важна роль биологов, микробиологов, химиков и фармацевтов для населения планеты и мировой экономики. Мы гордимся тем, что есть молодые люди, проявляющие к фармации, а ведь это далеко не только работа аптекарем, искренний интерес. Наша задача — сделать их мечты о доступном образовании реальностью, популяризировать науку и помочь молодым людям найти себя", — отмечает проректор по административно-кадровой и воспитательной работе СПХФУ Владимир Лужанин.

Конкурс стартовал осенью, участие в первом этапе приняли 2000 старшеклассников.

В финале выпускники поборются за главный приз — бесплатное обучение в престижном вузе Петербурга или за именную стипендию.

Российская школа фармацевтов — бесплатный интеллектуальный конкурс для учащихся 10-х классов общеобразовательных школ и студентов 1 курса среднеспециальных учебных заведений. Существует с 2015 года. Организаторы — Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет и фармкомпания Цитомед. Главный приз — возможность бесплатного обучения в Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете по специальности "Фармация", "Химическая технология" или "Биотехнология" для трех победителей конкурса. Если призер конкурса при поступлении в СПХФУ набирает по результатам ЕГЭ достаточное количество баллов для зачисления на бюджетные места, компания МБНПК "Цитомед" ежегодно выплачивает ему именную стипендию в размере стоимости обучения за год (при условии успеваемости).

Гид потребителя

Последние комментарии

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Елена Алимова 09 декабря 2017 15:44 Прокуратура: "Есть информация, что к чистке унитазов в самарском детсаду привлекали четверых детей"

Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.

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