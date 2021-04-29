Под Тольятти ликвидировали сложный пожар в дачном массиве

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В среду, 28 апреля, примерно в 20:46, начался пожар в СНТ "Энергетик-5" у с. Нижнее Санчелеево Ставропольского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.