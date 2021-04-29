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Здравоохранение Общество

В Самарской области 176 заболевших коронавирусом

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 29 апреля зарегистрировано шесть смертей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Общее количество скончавшихся с начала пандемии в регионе — 1482 человека.

Также, с 28 по 29 апреля обнаружено 176 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 184 человека. Общее количество заболевших — 61343 человек.

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