Николай Сомов: "Увеличение производства молока надо стимулировать"

Молочная отрасль региона — под пристальным вниманием руководства Самарской области. О том, что уже решено и что предстоит сделать, мы расспросили председателя Самарского молочного союза, заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы Николая Сомова.

— Молочные продукты традиционно в числе товаров первой необходимости. Как вы оцениваете состояние молочной отрасли?

— Представление о молочной отрасли у большинства читателей складывается в первую очередь через призму магазинных полок, через ассортимент и цены молочной продукции. Широкий ассортимент и доступные цены создают благополучное мнение о состоянии отрасли, а когда дефицит и цены "кусаются", считают, что в отрасли проблемы. Действительно, молочная продукция входит в перечень товаров первой необходимости, обеспечение которыми должно быть гарантировано государством. Доктриной продовольственной безопасности предусмотрена самообеспеченность молочными продуктами на 90%. Сейчас, по данным Минсельхоза РФ, — 82%. В Самарской области значительно меньше.

— Насколько полно регион обеспечен молочными продуктами?

— Обеспечен в полной мере, однако большая часть привозная, в том числе масло, молоко, творог. Рынок не терпит пустоты. Свободные товарные ниши заполняются порой более дорогим и менее качественным продуктом, а также фальсификатом. Поэтому Роспотребнадзор в нашем регионе часто выявляет некачественную и фальсифицированную "молочку". При достаточном объеме сырья и продуктов местного производства не осталось бы места ни завышению цен, ни фальсификату. Конкуренция стимулирует повышение качества и оптимальное ценообразование, в итоге выигрывает потребитель. Именно поэтому я за самообеспеченность по всем основным продуктам питания, особенно по молочным.

— Что же нужно сделать, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона по молочным продуктам?

— Проблема дефицита сырого молока имеет давнюю историю. За последние 20 лет прошлого века производство молока в Самарской области сократилось в два раза. Остановить падение получилось не так давно. Для решения этой сложнейшей проблемы требуется комплексное решение многих вопросов как молочной отрасли, так и сельских территорий в целом.

Могу сказать, что правительство Самарской области и лично губернатор молочное животноводство считают приоритетным направлением развития регионального АПК. Это очень верно, потому что животноводство — основа всей молочной отрасли, которая в свою очередь имеет важнейшее социально-экономическое значение. Регион поддерживает всех участников отрасли, включая крупные молокозаводы, например, в марте текущего года транснациональная компания "ДАНОН" получила очень хорошие преференции от руководства региона в виде освобождения от налогов на прибыль и имущество на 100 млн рублей. Поддерживается развитие переработки молока, и есть основания ожидать от компании лояльного ценообразования.

Государственная поддержка молочных животноводческих хозяйств стала исключительно важной мерой, позволившей предотвратить кризис отрасли. Во-первых, финансирование отрасли из федерального бюджета на 2021 год по понятным причинам было сокращено в три раза. Пропорциональное снижение субсидирования производства молока неизбежно приводит к сокращению и закрытию многих ферм. Благодаря консолидации животноводов в рамках самарского молочного союза и обращению к "Единой России", мы смогли объективно рассмотреть ситуацию в министерстве. Финансирование регионального АПК было восстановлено за счет областного бюджета на уровне предыдущего года, а на поддержку животноводства даже на 100 миллионов больше.

Во-вторых, себестоимость молока выросла более чем на 40%. Цены на премиксы и белковые добавки, без которых невозможно сбалансировать кормление коров, всего лишь за полгода выросли в цене от 35% на соль и соду до 120% на шрот и премиксы. Кроме того, выросли цены на ГСМ, электроэнергию, удобрения, запчасти, практически на всё. При этом переработчики молока, молокозаводы, в марте и апреле снизили закупочные цены на 2-3 рубля за литр сырого молока. В результате себестоимость производства сырого молока стала выше цены его реализации. И только областная субсидия, компенсируя часть убытков, спасает фермы от разорения.

— Как сейчас живут и работают фермеры?

— Многие коллеги-фермеры задают закономерный вопрос по поводу целесообразности льгот в налогообложении и кредитовании, субсидий и других мер господдержки молокозаводов. Государство помогает им, а они, используя свою рыночную силу, "давят" животноводов. Неповиновение воле переработчика по снижению цены приводит к возврату молока, и хоть на дорогу его выливай. Такие случаи бывают. К счастью, в молочном животноводстве работают люди, оптимизму которых нет предела, но из-за подобных проблем и у них опускаются руки.

Чтобы укрепить и развивать молочную отрасль в целом, необходимо стимулировать увеличение производства молока, совершенствовать механизмы государственной поддержки. На живых примерах видим, что наше профильное министерство на правильном пути, меры господдержки работают эффективно.

Перечень программ поддержки АПК растет, добавить можно только финансирование регионального и федерального уровней. Сегодня понятно, что поддерживать нужно местных производителей, успешно работающих и начинающих. Пока еще есть возможности развития кормовой базы и строительства больших и малых ферм, их нужно использовать. В них залог надлежащего качества и доступных цен молочных продуктов, необходимых для крепкого здоровья жителей Самарской губернии.