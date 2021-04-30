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Экология Общество

Правильно сортировать мусор нужно учить с детства

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Куйбышевского НПЗ в День Земли провели экологический урок в самарском детском саду № 466 и школе № 105.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Молодые специалисты КНПЗ (дочернее предприятие НК "Роснефть") накануне Дня Земли рассказали ребятам, зачем нужно сортировать мусор. Дошколята из старшей группы узнали, сколько мусора в год "производит" человек, и как долго разлагается выброшенная на свалку батарейка. Приобрели дети и полезные знания о том, как помочь окружающей среде — раскладывать отходы в разные контейнеры. Куда что класть запомнить легко — по цветам. В синий — бумагу и картон, в зеленый — стекло (кроме зеркал и градусников), в желтый — пластик и металл. После игры "Просто разделяй" ребята учились складывать оригами из бумаги, полученной из переработанной макулатуры. А чтобы и целлофановых пакетов в обиходе стало меньше, нефтепереработчики предложили детям текстильные сумки для мусора и даже провели полезный мастер-класс по их росписи.

"На заводе мы уже давно собираем в отдельные контейнеры пластиковую тару, бумагу, отработанные батарейки, ветошь, — рассказала инженер отдела охраны окружающей среды АО "КНПЗ" Надежда Лызина. — Сдаем на переработку макулатуру, пластиковые крышечки. Сегодня мы постарались привить эти навыки и дошкольникам. Надеемся, что несложные действия, позволяющие сохранять чистоту окружающей среды, войдут у них в привычку, станут образом жизни".

Лаборант химического анализа испытательной лаборатории сточной воды и воздушной среды Юлия Соколова провела экологический урок самарской школе № 105. Объединившись в команды, школьники отвечали на вопросы, становясь исследователями, лаборантами, геологами, испытателями.

"Особое внимание на уроке я уделила ответственному отношению к бытовым отходам и объяснила ребятам, насколько важно сортировать мусор. Думаю, это поможет закрепить полезные экологические привычки, следуя которым, они будут защищать природу", — рассказала Юлия Соколова.

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