Регион качественными семенами обеспечен

Специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области ведут постоянную работу по сокращению фитосанитарных рисков. Подготовка семян к посеву начинается с обязательного проведения фитопатологической экспертизы, которая выявляет возбудителей болезней растений, способных при прорастании семян вызвать заболевания проростков, корневой системы или даже их гибель.

Готовимся к севу грамотно

Рекомендации по подбору протравителей выдаются с учетом зараженности посевного материала. Грамотная предпосевная обработка семян снижает затраты на защитные мероприятия в течение вегетации. В этом году силами сельхозпредприятий области планируется провести протравливание 181,65 тыс. тонн семян, в том числе под яровой сев 101,7 тыс. тонн. И уже на конец марта 2021 года фитоэкспертиза проведена в объеме 65,8 тыс. тонн семян, что составляет 79,4% от количества засыпанных семян (82,9 тыс. тонн).

Проведение фитосанитарного мониторинга сельхозпосевов позволяет своевременно оценить распространение вредных объектов — вредителей, болезней и сорняков на сельскохозяйственных культурах, не допустить нанесения ими экономического ущерба. При появлении вредных объектов на полях специалисты филиала подают сигнализационные сообщения сельхозтоваропроизводителям. При выявлении вредителей, болезней и сорняков с численностью выше экономического порога вредоносности дают рекомендации о проведении защитных мероприятий, осуществляют подбор препаратов для обработки. С учетом результатов обследований сельхозпредприятия планируют и проводят защитные мероприятия.

Вредители — под контролем

Особое внимание уделяется мониторингу развития особо опасных вредителей (саранчовые, луговой мотылек) — регулярно осуществляются совместные обследования на границе с Республикой Казахстан, откуда возможен залет саранчовых вредителей. На постоянной основе ведется учет численности вредных объектов, карантинных для стран-импортеров российского зерна.

С 2020 года внедряется цифровой фитосанитарный мониторинг вредителей, болезней и сорняков на сельскохозяйственных угодьях с использованием смартфонов для привязки GPS-данных, нарабатывается опыт применения современных цифровых технологий. В 2021 году фитосанитарный мониторинг планируется осуществить на площади 2885,14 тыс. га, провести защитные мероприятия — на 1662,74 тыс. га.

Дорогу микроудобрениям

Польза микроудобрений для получения устойчивых и качественных урожаев в доказательстве уже не нуждается. Гумат "Здоровый урожай", например, ускоряет всхожесть семян, способствует развитию мощной корневой системы растений, обеспечивает повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей среды, уменьшает их стресс после обработки пестицидами, стимулирует развитие всех почвенных микроорганизмов. Гуматы применяются в нашем регионе как при предпосевной обработке, так и в период вегетации.

Основа продуктивности

Продуктивность растениеводства во многом зависит от доброкачественных семян, поэтому специалисты филиала уделяют большое внимание проверке качества посевного материала на соответствие стандартам и грамотной подготовке к посеву.

Весь семенной материал, проверку которого филиал ФГБУ "Россельхозцентр" завершил в этом году еще 26 марта, соответствует стандарту на посевные и сортовые качества. Это позволило Самарской области выйти на первое место в рейтинге по обеспеченности и кондиционности семян по ПФО.

В организации активно внедряется система "АгроСемЭксперт" — оперативный мониторинг качества семенного фонда, сквозная база данных, которая содержит информацию по каждой проверяемой партии семян и зерна, по принятым качественным и количественным показателям, отчеты и своды данных, карты.

Продолжает свою работу и созданный на базе филиала консультационный центр, который оказывает услуги владельцам дач и приусадебных участков, осуществляет продажу биологических пестицидов, гуматов, саженцев плодовых и ягодных культур, семян лука-севка и овощных культур. Специалисты филиала "Россельхозцентр" устно консультируют сельхозтоваропроизводителей по вопросам защиты растений.

Андрей Ершов, руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области:

— Специалисты районных отделов и областного аппарата филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области ведут комплексную работу по выявлению угроз урожаю. Мы ежегодно проводим фитоэкспертизу посевного материала яровых и озимых зерновых культур, крупяных, зернобобовых, масличных и прочих культур, в том числе с помощью цифровых технологий. Особое внимание уделяется мониторингу развития особо опасных вредителей, что позволяет своевременно принять упреждающие меры и предотвратить их распространение. Филиал постоянно расширяет линейку предоставляемых услуг в сфере семеноводства, защиты растений, сортового и семенного контроля.

Адрес: 443022, г. Самара, ул. Ветлянская, д. 47.

Телефон: (846) 930-45-38

e-mail: rsc63@mail.ru

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