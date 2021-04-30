ГК "ТОЗ" поздравляет с Днем пожарной охраны

Группа компаний "ТОЗ" поздравляет сотрудников противопожарной службы, ведомственной и частной пожарной охраны, муниципальных и добровольных пожарных с Днем пожарной охраны.
Деятельность группы компаний "Технологии охраны здоровья" непосредственно связана и с противопожарной безопасностью. Являясь более 15 лет официальным партнером заводов-производителей средств защиты, ООО "ТОЗ" оснащает подразделения пожарной охраны такими средствами, а также имуществом, новейшими изделиями и оборудованием.
"Наша команда сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником! Пусть реже звучат тревожные сигналы на улицах нашей родины, пусть чаще видят вас близкие в семейном кругу. Желаем удачи, неиссякаемой энергии, слаженности в работе, здоровья и по традиции "сухих рукавов", — говорится в сообщении ООО "ТОЗ".
Организация "Технологии охраны здоровья" реализует со склада средства защиты для промышленной безопасности — маски, респираторы, санитайзеры, защитные костюмы по ценам производителей, имущество для гражданской обороны, противопожарное имущество и средства защиты от вирусов и бактерий.
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Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
очень странно
Если сеть АЗС возглавил Олег Кирзунов, то пропала сеть АЗС...