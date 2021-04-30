ГК "ТОЗ" поздравляет с Днем пожарной охраны

Группа компаний "ТОЗ" поздравляет сотрудников противопожарной службы, ведомственной и частной пожарной охраны, муниципальных и добровольных пожарных с Днем пожарной охраны.

Деятельность группы компаний "Технологии охраны здоровья" непосредственно связана и с противопожарной безопасностью. Являясь более 15 лет официальным партнером заводов-производителей средств защиты, ООО "ТОЗ" оснащает подразделения пожарной охраны такими средствами, а также имуществом, новейшими изделиями и оборудованием.

"Наша команда сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником! Пусть реже звучат тревожные сигналы на улицах нашей родины, пусть чаще видят вас близкие в семейном кругу. Желаем удачи, неиссякаемой энергии, слаженности в работе, здоровья и по традиции "сухих рукавов", — говорится в сообщении ООО "ТОЗ".

Организация "Технологии охраны здоровья" реализует со склада средства защиты для промышленной безопасности — маски, респираторы, санитайзеры, защитные костюмы по ценам производителей, имущество для гражданской обороны, противопожарное имущество и средства защиты от вирусов и бактерий.

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