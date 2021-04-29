В Самаре пытаются установить личность скончавшегося в больнице мужчины

Самарские полицейские устанавливают личность мужчины, скончавшегося в больнице 27 апреля.

По данным регионального ГУ МВД, его доставили в медучреждение утром 25 апреля от дома №39 на ул. 22 Партсъезда. Мужчина представился Николаем, но документов при себе не имел.

Приметы погибшего: на вид 65-70 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, седые волосы средней длины, имеет лобные залысины.

Правоохранители просят всех, кто располагает информацией, которая поможет установить личность мужчины, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 373-76-40 или 112 (с мобильного).