В праздники жители региона могут сделать прививку от COVID-19 в парках, у ТЦ и по пути на дачу

В предстоящие праздничные дни с 1 по 10 мая в Самарской области будет организована бесперебойная работа прививочных кабинетов.

С 30 апреля по 10 мая стационарный прививочный пункт будет работать в торговом центре "Аврора"

с 11.00 до 18.00 (1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price).

С 1 по 10 мая мобильный пункт вакцинации будет работать с 11.00 до 18.00 на набережной (Волжский проспект, 10, рядом с ЦСК ВВС).

В парках Самары с 1 по 10 мая с 11.00 до 18.00 откроют мобильные комплексы:

Загородный Парк (ул. Ново-Садовая, 150, рядом с центральным входом)

Парк Гагарина (ул. Советской Армии, 181В, возле входа со стороны ул. Советской Армии)

В пятницу (30 апреля, 7мая) с 14.00 до 19.00, субботу (1 мая, 8 мая) и воскресенье (2,9 мая) с 11.00 до 18.00 мобильные пункты вакцинации будут работать с возле торговых центров в Самаре:

у ТЦ "Мега" (парковка у центрального входа)

у ТЦ "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер")

у ТЦ "Амбар" (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE)

Мобильные комплексы будут работать в дачных массивах Ставропольского, Кинельского районов и Чапаевска: