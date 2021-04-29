В праздники жители региона могут сделать прививку от COVID-19 в парках, у ТЦ и по пути на дачу

В предстоящие праздничные дни с 1 по 10 мая в Самарской области будет организована бесперебойная работа прививочных кабинетов.
С 30 апреля по 10 мая стационарный прививочный пункт будет работать в торговом центре "Аврора"
с 11.00 до 18.00 (1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price).
С 1 по 10 мая мобильный пункт вакцинации будет работать с 11.00 до 18.00 на набережной (Волжский проспект, 10, рядом с ЦСК ВВС).
В парках Самары с 1 по 10 мая с 11.00 до 18.00 откроют мобильные комплексы:
- Загородный Парк (ул. Ново-Садовая, 150, рядом с центральным входом)
- Парк Гагарина (ул. Советской Армии, 181В, возле входа со стороны ул. Советской Армии)
В пятницу (30 апреля, 7мая) с 14.00 до 19.00, субботу (1 мая, 8 мая) и воскресенье (2,9 мая) с 11.00 до 18.00 мобильные пункты вакцинации будут работать с возле торговых центров в Самаре:
- у ТЦ "Мега" (парковка у центрального входа)
- у ТЦ "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер")
- у ТЦ "Амбар" (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE)
Мобильные комплексы будут работать в дачных массивах Ставропольского, Кинельского районов и Чапаевска:
- Дачный поселок Владимирский (4 мая с 09:00 до 16:00, ул. Народная, 40 В);
- Дачный поселок Приморский (1-2 мая с 09:00 до 14:00 СНТ Приморское, ул. Дачная, 14);
- Село Хрящевка (5-6 мая с 09:00 до 14:00, ул. Советская, 1, магазин "Фабрика качества");
- Дачный поселок Советы (4 мая с 10:00 до 17:00, дачный массив СНТ Лесовик, на КПП);
- Дачный поселок Алексеевские дачи (трасса Самара-Бугуруслан) (7 мая с 10:00 до 17:00, ост. Третья Дачная).
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...