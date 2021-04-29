16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В праздники жители региона могут сделать прививку от COVID-19 в парках, у ТЦ и по пути на дачу В Самарской области 176 заболевших коронавирусом Бригада Сызранской станции скорой помощи спасла жизнь пациенту после клинической смерти В Самарской области проходит акция #спасибоскорая_63 Коронавирусом за сутки заболели 183 самарца

Здравоохранение Общество

В праздники жители региона могут сделать прививку от COVID-19 в парках, у ТЦ и по пути на дачу

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В предстоящие праздничные дни с 1 по 10 мая в Самарской области будет организована бесперебойная работа прививочных кабинетов.

С 30 апреля по 10 мая стационарный прививочный пункт будет работать в торговом центре "Аврора"
с 11.00 до 18.00 (1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price).

С 1 по 10 мая мобильный пункт вакцинации будет работать с 11.00 до 18.00 на набережной (Волжский проспект, 10, рядом с ЦСК ВВС).

В парках Самары с 1 по 10 мая с 11.00 до 18.00 откроют мобильные комплексы:

  • Загородный Парк (ул. Ново-Садовая, 150, рядом с центральным входом)
  • Парк Гагарина (ул. Советской Армии, 181В, возле входа со стороны ул. Советской Армии)

В пятницу (30 апреля, 7мая) с 14.00 до 19.00, субботу (1 мая, 8 мая) и воскресенье (2,9 мая) с 11.00 до 18.00 мобильные пункты вакцинации будут работать с возле торговых центров в Самаре:

  • у ТЦ "Мега" (парковка у центрального входа)
  • у ТЦ "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер")
  • у ТЦ "Амбар" (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE)

Мобильные комплексы будут работать в дачных массивах Ставропольского, Кинельского районов и Чапаевска:

  • Дачный поселок Владимирский (4 мая с 09:00 до 16:00, ул. Народная, 40 В);
  • Дачный поселок Приморский (1-2 мая с 09:00 до 14:00 СНТ Приморское, ул. Дачная, 14);
  • Село Хрящевка (5-6 мая с 09:00 до 14:00, ул. Советская, 1, магазин "Фабрика качества");
  • Дачный поселок Советы (4 мая с 10:00 до 17:00, дачный массив СНТ Лесовик, на КПП);
  • Дачный поселок Алексеевские дачи (трасса Самара-Бугуруслан) (7 мая с 10:00 до 17:00, ост. Третья Дачная).

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Коробко 22 апреля 2021 11:57 1400 жителей Самарской области умерли от коронавируса

Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?

Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966

Igor Ploshkin 06 февраля 2018 09:30 В 2017 г. в Самарской области достигнут самый низкий в XXI веке показатель смертности населения

"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

Дмитрий Петров 03 февраля 2018 05:39 Роспотребнадзор предупреждает россиян о случаях заболевания лихорадкой Зика в Турции

Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

На Молодёжной уже одну построили...

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2