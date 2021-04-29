В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

В Самаре открылся региональный центр услуг для предпринимателей "Мой бизнес". В четверг, 29 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил, как организована работа, и обсудил с предпринимателями региона бизнес-идеи.

Центр "Мой бизнес" — это площадка, где представители малого и среднего бизнеса смогут получить необходимые меры государственной поддержки в формате "единого окна".

В центре помогут с регистрацией и проконсультируют по юридическим, бухгалтерским вопросам, правилам налогообложения, сертификации товаров и услуг, оформления и получения кредитов и мерам господдержки по разным программам.

"Надеюсь, что такие центры мы сможем рассматривать, в том числе, как центры развития кадрового потенциала, самореализации, что является одной из основных задач национальных проектов, инициированных президентом страны", — отметил губернатор.

В центре разместилась вся действующая региональная инфраструктура развития предпринимательства: Гарантийный фонд Самарской области, Региональный центр развития предпринимательства, Информационно-консалтинговое агентство, Центр поддержки экспорта.

На площадке регионального центра доступны услуги МФЦ. В центре также появится представительство Уполномоченного по правам предпринимателей Самарской области и МСП-Банка. На льготных условиях представители бизнеса смогут воспользоваться переговорными комнатами и конференц-залами для проведения своих мероприятий, а также стать резидентами коворкинга.

Отметим, что в Самарской области уже открыты шесть центров "Мой бизнес", где представители малого бизнеса, потенциальные предприниматели, самозанятые получают консультации по самым разным вопросам. Они успешно функционируют для бизнеса Самары, Тольятти, Сызрани, Отрадного, Новокуйбышевска и Чапаевска.

В этом году планируют создать аналогичные центры в Кинеле, Октябрьске и Похвистнево. Запуск центров для представителей делового сообщества стал возможным благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Предприниматели на встрече с Дмитрием Азаровым поделились своими идеями и бизнес-проектами. Так, общественный представитель Агентства стратегических инициатив Сергей Рыжов предложил властям объединиться с бизнесом для оборудования новых экологических территорий, привлекательных для туристов, а также создать сайт, на котором инвесторы смогут получать информацию о перспективных туристических проектах, к которым они смогут присоединиться.

Надежда Космирова, амбассадор проекта "Мой бизнес", вышла с инициативой проведения регулярных мастер-классов от экспертов сферы бизнеса на площадке центра. С предложением организовать курсы для начинающих бизнесменов выступил предприниматель Дмитрий Сидухин.



Директор частной школы "Интеллект-плюс" Вера Солкина подняла вопрос о реализации проектов на основе механизмов государственно-частного партнерства в образовании. Она рассказала, что при поддержке тогда еще мэра Самары Дмитрия Азарова ей удалось открыть частный детский сад, а сейчас она хотела бы реализовывать новые проекты при содействии правительства региона.

Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам организовать встречу с представителями бизнес-сообщества, готовыми реализовать инвестпроекты в сфере образования.

С инициативой к Главе региона обратилась предприниматель из Тольятти Анна Тукмачева: "Во-первых, Дмитрий Игоревич, я хочу вас поблагодарить за проект реконструкции набережной. Мы бы хотели, чтобы это был не рядовой проект, хотим поучаствовать в нём с конкретными предложениями, в том числе, создавать модные места для молодежи".

Дмитрий Азаров отметил, что инициативы бизнес-сообщества при реконструкции набережной обязательно будут учтены. Глава региона предложил Анне Тукмачевой подробнее их обсудить завтра в Тольятти вместе с новым главой города Николаем Ренцем.

Также Дмитрий Азаров наградил победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Экспортер года 2020".