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Здравоохранение Общество

300-тысячный житель региона сделал прививку от новой коронавирусной инфекции

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Екатерина Кравченко стала 300-тысячным жителем Самарской области, которая сделала прививку от COVID-19. В четверг, 29 апреля, она прошла вакцинацию в Самарской городской поликлинике № 4.

"В такой сложной обстановке, когда многие из моих знакомых перенесли COVID-19 или недавно заболели, хочется привиться, чтобы не заболеть и не заразить других людей, чтобы обезопасить и себя, и своих близких, — рассказала она.  — Я работаю в органах опеки Самары, к нам приходит много граждан на прием, в том числе по вопросам, связанным с детьми, и чтобы не заразить своих посетителей, необходимо пройти вакцинацию, что я и сделала".

Заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 4 Светлана Обухова отметила, что лечебное учреждение организовало работу трех прививочных кабинетов по адресам: ул. Физкультурная, 122, ул. Ученическая, 117, ул. Ташкентская, 192. Желающих привиться принимают с 8 утра до 20 часов вечера во все дни недели, выходные и праздники.

"В среднем в день в нашей поликлинике прививается от 200 до 300 человек, — рассказала Светлана Вячеславовна. — На данный момент первым компонентом вакцины привито 6,8 тысячи человек, закончили вакцинацию почти 4 тысячи человек. Вакцинация осуществляется всеми тремя вакцинами отечественного производства. Около 50% вакцинированных — граждане старше 60 лет. Активно прививаются люди с хроническими заболеваниями —  сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, болезнями органов дыхания.  За весь период вакцинации никаких неблагоприятных эффектов, кроме небольшого повышения температуры после прививки, не было".

Напоминаем, для удобства жителей работают круглосуточные прививочные кабинеты. В Самаре — на базе городской больницы № 4 по адресу улица Мичурина, 125, в Тольятти — на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5.

В период майских выходных с 1 по 10 мая мобильные прививочные пункты будут работать с 11.00 до 18.00 в Самаре в Парке Гагарина, Загородном парке и на набережной (рядом с ЦСК ВВС).

Кроме того, по графику будут работать передвижные  прививочные  пункты в Самаре возле крупных торговых центров в пятницу с 14.00 до 19.00 и в субботу и воскресенье с 11.00 до 18.00:
у ТЦ "Мега" (парковка у центрального входа),
у ТЦ "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер"),
у ТЦ "Амбар" (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE).

Также в торговом центре "Аврора" в Самаре организован стационарный прививочный кабинет, который будет принимать всех желающих  с 30 апреля  по 10 мая с 11.00 до 18.00  (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price).

Мобильные медицинские комплексы будут проводить вакцинацию населения и в дачных массивах по графику в Ставропольском, Кинельском районах и Чапаевске.

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