300-тысячный житель региона сделал прививку от новой коронавирусной инфекции

Екатерина Кравченко стала 300-тысячным жителем Самарской области, которая сделала прививку от COVID-19. В четверг, 29 апреля, она прошла вакцинацию в Самарской городской поликлинике № 4.
"В такой сложной обстановке, когда многие из моих знакомых перенесли COVID-19 или недавно заболели, хочется привиться, чтобы не заболеть и не заразить других людей, чтобы обезопасить и себя, и своих близких, — рассказала она. — Я работаю в органах опеки Самары, к нам приходит много граждан на прием, в том числе по вопросам, связанным с детьми, и чтобы не заразить своих посетителей, необходимо пройти вакцинацию, что я и сделала".
Заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 4 Светлана Обухова отметила, что лечебное учреждение организовало работу трех прививочных кабинетов по адресам: ул. Физкультурная, 122, ул. Ученическая, 117, ул. Ташкентская, 192. Желающих привиться принимают с 8 утра до 20 часов вечера во все дни недели, выходные и праздники.
"В среднем в день в нашей поликлинике прививается от 200 до 300 человек, — рассказала Светлана Вячеславовна. — На данный момент первым компонентом вакцины привито 6,8 тысячи человек, закончили вакцинацию почти 4 тысячи человек. Вакцинация осуществляется всеми тремя вакцинами отечественного производства. Около 50% вакцинированных — граждане старше 60 лет. Активно прививаются люди с хроническими заболеваниями — сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, болезнями органов дыхания. За весь период вакцинации никаких неблагоприятных эффектов, кроме небольшого повышения температуры после прививки, не было".
Напоминаем, для удобства жителей работают круглосуточные прививочные кабинеты. В Самаре — на базе городской больницы № 4 по адресу улица Мичурина, 125, в Тольятти — на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5.
В период майских выходных с 1 по 10 мая мобильные прививочные пункты будут работать с 11.00 до 18.00 в Самаре в Парке Гагарина, Загородном парке и на набережной (рядом с ЦСК ВВС).
Кроме того, по графику будут работать передвижные прививочные пункты в Самаре возле крупных торговых центров в пятницу с 14.00 до 19.00 и в субботу и воскресенье с 11.00 до 18.00:
у ТЦ "Мега" (парковка у центрального входа),
у ТЦ "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер"),
у ТЦ "Амбар" (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE).
Также в торговом центре "Аврора" в Самаре организован стационарный прививочный кабинет, который будет принимать всех желающих с 30 апреля по 10 мая с 11.00 до 18.00 (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price).
Мобильные медицинские комплексы будут проводить вакцинацию населения и в дачных массивах по графику в Ставропольском, Кинельском районах и Чапаевске.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...