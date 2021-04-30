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Общество

Самара на втором месте в топ-10 рейтинга самых грязных городов от блогера Варламова

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара заняла второе место в рейтинге самых грязных городов от блогера Ильи Варламова.

Фото: скриншот с видео

"Если бы я составлял рейтинг самых замусоренных городов, Самара точно была бы первой. Везде мусор, мусор, мусор, мусор", - говорит Варламов.

Блогер отмечает, что Самара стала первой среди городов с худшими урнами и мусорными площадками.

Самым грязным городом в России этой весной Варламов считает Новосибирск.

Также в список грязных городов попали Томск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Екатеринбург, Омск. На 10 месте расположился Санкт-Петербург, на 9 — Ярославль.

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