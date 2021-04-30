Самара на втором месте в топ-10 рейтинга самых грязных городов от блогера Варламова

Самара заняла второе место в рейтинге самых грязных городов от блогера Ильи Варламова.
"Если бы я составлял рейтинг самых замусоренных городов, Самара точно была бы первой. Везде мусор, мусор, мусор, мусор", - говорит Варламов.
Блогер отмечает, что Самара стала первой среди городов с худшими урнами и мусорными площадками.
Самым грязным городом в России этой весной Варламов считает Новосибирск.
Также в список грязных городов попали Томск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Екатеринбург, Омск. На 10 месте расположился Санкт-Петербург, на 9 — Ярославль.
Последние комментарии
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается