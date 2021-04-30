Топ-менеджеры Страхового Дома ВСК выступили на V Форуме страховых инноваций InnoIns-2021

27 апреля Страховой Дом ВСК выступил на ежегодном Форуме страховых инноваций InnoIns-2021. Встреча лидеров страховой отрасли прошла в уже привычном дистанционном формате.
Форум посвящен подведению промежуточных итогов цифровой трансформации страховых компаний, оценке достигнутых результатов и анализу наиболее перспективных направлений. Участники также познакомились с последними достижениями из мира технологий.
В рамках мероприятия выступил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский, который затронул тему изменения поведения, характера и способов взаимодействия страховщика и страхователя "Конечно, события прошлого года повлияли на поведение страхователя. Потребители стали более трепетно относиться к вопросам своего здоровья. Мы, в свою очередь, пересмотрели стратегию развития ДМС, оперативно внедрили гибкие условия страхования и предложили клиентам новые актуальные продукты с дополнительными сервисами, связанными не только с коронавирусом (тестирование, вакцинация, постковидная реабилитация), но и продукты с дистанционными сервисами Well-being (здоровое питание, фитнес, йога, услуги психолога). Такими продуктами наши клиенты стали пользовать в 5 раз чаще. Благодаря нашим стратегическим решениям нам удалось на падающем рынке ДМС получить рост портфеля плюс 28,6%", — с таких данных начал свое выступление Александр Тарновский.
По его словам, продолжается устойчивый рост использования онлайн-сервисов — от сервиса телемедицины до страхования автомобиля. И конечно же, возросла популярность дистанционного урегулирования, в том числе по каско, уже сейчас более 60% клиентов урегулируют страховые случаи по каско через мобильное приложение ВСК.
В дискуссии "Ключевые направления инновационного развития" от ВСК приняла участие Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании. Она рассказала об использовании искусственного интеллекта в страховании, отметив устойчивый тренд развития финансовых организаций, в том числе страховщиков, с помощью внедрения искусственного интеллекта. По ее словам, использование такой технологии, несомненно, выгодно для бизнеса. Искусственный интеллект дает существенный эффект в части продаж, сокращения операционных расходов, повышения маржи и, что немаловажно, улучшает и упрощает клиентский опыт, тем самым повышая лояльность потребителя.
"Уровень зрелости использования искусственного интеллекта в страховой отрасли стремительно растет. В Страховом Доме ВСК решения на основе искусственного интеллекта вносят серьёзный вклад в показатели компании: успешно масштабируются решения по оценке и прогнозировании рисков, в тарификации и борьбе с мошенничеством. Мы активно применяем искусственный интеллект в коммуникациях, продажах и операционных процессах. Например, благодаря внедрению в мобильное приложение технологии автораспознавания документов потребитель тратит всего 3 минуты вместо 10 на заполнение персональных данных во время оформления каско. Популярность услуги среди клиентов достигла 95%. А модели по склонности к спросу увеличивают продажи, так как позволяют от клиента строить процессы и предугадывать персональные предпочтения по коммуникации, цене или сервисному наполнению", — поделилась Ольга Сорокина.
В завершении форума состоялась церемония вручения премии "Эврика", которой награждаются страховые союзы и компании, внесшие наиболее заметный вклад в создание и внедрение самых новых инструментов и решений. Организаторы мероприятия отметили успехи ВСК памятной наградой "За достижения в области внедрения инноваций и передовых технологий".
Традиционно форум собирает представителей страхового бизнеса, консалтинговых и IT-компаний, представителей министерств и ведомств, а также Банка России.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.