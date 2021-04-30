Преподавателя Поволжского государственного колледжа будут судить за взятки и подлог

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение преподавателю колледжа - ей вменяют 12 эпизодов мелких взяток и служебный подлог. Об этом сообщает региональная прокуратура.