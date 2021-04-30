При тушении пожара в с. Кротовка Самарской области обнаружили погибшую

В четверг, 29 апреля, примерно в 15:56, начался пожар на ул. Молодежной, 1 в с. Кротовка Кинель-Черкасского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 5 кв. м. Борьбу с огнем вели девять человек, они ликвидировали возгорание в 16:10.

При тушении пожара было обнаружено тело 57-летней женщины. Причину ее гибели выясняют, устанавливают обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.