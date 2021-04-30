При тушении пожара в с. Кротовка Самарской области обнаружили погибшую

В четверг, 29 апреля, примерно в 15:56, начался пожар на ул. Молодежной, 1 в с. Кротовка Кинель-Черкасского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Горели вещи в квартире на площади 5 кв. м. Борьбу с огнем вели девять человек, они ликвидировали возгорание в 16:10.
При тушении пожара было обнаружено тело 57-летней женщины. Причину ее гибели выясняют, устанавливают обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!