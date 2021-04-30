В Самарской области ГИБДД начала вести "скрытое патрулирование"

Госавтоинспекция Самарской области для профилактики аварий вводит "скрытое патрулирование".

Этим займутся сотрудники отдельной специализированной роты ДПС. "Передвигаясь на автомобиле без цветографической окраски, сотрудники Госавтоинспекции фиксируют нарушения ПДД с помощью видеосъемки и направляют данные о нарушителе ближайшему экипажу ДПС, и вскоре нарушителя привлекают к административной ответственности", - пояснил заместитель командира ОСР ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Александр Кузьмин.

Если о привычных местах нахождения патрулей и камер фотофиксации водители знают, то заметить "скрытый патруль" достаточно сложно.

"Скрытый патруль" планируется широко использовать на всей территории Самарской области.