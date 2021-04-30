В Самарской области ГИБДД начала вести "скрытое патрулирование"

Госавтоинспекция Самарской области для профилактики аварий вводит "скрытое патрулирование".
Этим займутся сотрудники отдельной специализированной роты ДПС. "Передвигаясь на автомобиле без цветографической окраски, сотрудники Госавтоинспекции фиксируют нарушения ПДД с помощью видеосъемки и направляют данные о нарушителе ближайшему экипажу ДПС, и вскоре нарушителя привлекают к административной ответственности", - пояснил заместитель командира ОСР ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Александр Кузьмин.
Если о привычных местах нахождения патрулей и камер фотофиксации водители знают, то заметить "скрытый патруль" достаточно сложно.
"Скрытый патруль" планируется широко использовать на всей территории Самарской области.
Последние комментарии
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается