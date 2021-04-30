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Власть и политика

Продлен срок подачи заявок на конкурс "Лидеры России"

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продлили срок подачи заявок на конкурс "Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Теперь заявки принимают до 17 мая. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор АНО, руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Основанием для продления регистрации стали нововведения 2021 года. "Главное отличие этого сезона заключается в том, что конкурс разделен на профильные специализации. В дополнение к направлениям "Наука" и "Здравоохранение", запущенным в прошлом году, стартовали новые треки "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура" и "Информационные технологии", - пояснил Алексей Комиссаров. - Кроме того, прямо во время Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" к президенту России, председателю Наблюдательного совета АНО Владимиру Путину обратились наши участники с предложением о запуске еще двух треков - это трек "Международный" (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России) и трек "Студенты" для ребят пока без управленческого опыта. Треки стартовали, соответственно, позже остальных. И для того, чтобы все были в равных условиях, мы решили по согласованию с Наблюдательным советом конкурса продлить заявочную кампанию".

Из-за продления регистрации оргкомитет перенес и сроки дистанционного этапа. Он стартует по новому графику с 20 мая и завершится 1 июля. На дистанционном этапе участники должны будут пройти тесты и выполнить задания по выбранным направлениям. По желанию конкурсанты смогут пройти задания от партнеров проекта.

На сегодня Самарская область входит в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных заявок. Около 1980 анкет поступило от региона. В целом ПФО на втором месте в рейтинге активности.
Всего на конкурс уже поступило более 140,5 тыс. заявок. Лидеры среди треков по количеству полученных анкет: на первом месте - "Бизнес и промышленность" (почти 48 тыс. заявок), на втором - "Государственное управление" (более 32 тыс. регистраций), на третьем - "Информационные технологии" (более 12 тыс. заявок).

Участие в проекте доступно жителям любой географической точки мира. Цель конкурса - выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей с высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Победители конкурса получат образовательный грант - 1 млн руб. - и возможность поработать с наставником из ведущих управленцев России.

Подать заявку можно на сайте до 23:59 по московскому времени 17 мая на один из восьми треков: "Наука", "Здравоохранение", "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", а также на треки "Студенты" и "Международный".

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Последние комментарии

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