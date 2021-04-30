Продлен срок подачи заявок на конкурс "Лидеры России"

Продлили срок подачи заявок на конкурс "Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Теперь заявки принимают до 17 мая. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор АНО, руководитель конкурса Алексей Комиссаров.
Основанием для продления регистрации стали нововведения 2021 года. "Главное отличие этого сезона заключается в том, что конкурс разделен на профильные специализации. В дополнение к направлениям "Наука" и "Здравоохранение", запущенным в прошлом году, стартовали новые треки "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура" и "Информационные технологии", - пояснил Алексей Комиссаров. - Кроме того, прямо во время Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" к президенту России, председателю Наблюдательного совета АНО Владимиру Путину обратились наши участники с предложением о запуске еще двух треков - это трек "Международный" (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России) и трек "Студенты" для ребят пока без управленческого опыта. Треки стартовали, соответственно, позже остальных. И для того, чтобы все были в равных условиях, мы решили по согласованию с Наблюдательным советом конкурса продлить заявочную кампанию".
Из-за продления регистрации оргкомитет перенес и сроки дистанционного этапа. Он стартует по новому графику с 20 мая и завершится 1 июля. На дистанционном этапе участники должны будут пройти тесты и выполнить задания по выбранным направлениям. По желанию конкурсанты смогут пройти задания от партнеров проекта.
На сегодня Самарская область входит в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных заявок. Около 1980 анкет поступило от региона. В целом ПФО на втором месте в рейтинге активности.
Всего на конкурс уже поступило более 140,5 тыс. заявок. Лидеры среди треков по количеству полученных анкет: на первом месте - "Бизнес и промышленность" (почти 48 тыс. заявок), на втором - "Государственное управление" (более 32 тыс. регистраций), на третьем - "Информационные технологии" (более 12 тыс. заявок).
Участие в проекте доступно жителям любой географической точки мира. Цель конкурса - выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей с высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Победители конкурса получат образовательный грант - 1 млн руб. - и возможность поработать с наставником из ведущих управленцев России.
Подать заявку можно на сайте до 23:59 по московскому времени 17 мая на один из восьми треков: "Наука", "Здравоохранение", "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", а также на треки "Студенты" и "Международный".
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!