В Самаре заложили камень на месте будущей стелы "Город трудовой доблести"

В День весны и труда на Аллее Трудовой Славы установили памятный камень на месте будущей стелы "Город трудовой доблести".

В мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, председатель губдумы Геннадий Котельников, Герой России Игорь Станкевич, трудовые коллективы флагманских предприятий: "ОДК– Кузнецов", РКЦ "Прогресс", АО "Арконик СМЗ", "Авиакор".

Напомним, звание "Город трудовой доблести" присвоено Самаре 2 июля 2020 года указом президента страны Владимира Путина. Этот статус подчеркивает вклад города в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Чтобы подтвердить право Самары на звание "Город трудовой доблести", по поручению губернатора был организован сбор подписей. В поддержку этой инициативы высказались более 714 тысяч человек.

Жители областной столицы и всего региона проявили активность также при выборе места установки стелы. По поручению Дмитрия Азарова проведено общественное голосование, по результатам которого определена Аллея Трудовой Славы. Это место, по мнению ветеранов и большинства жителей города, олицетворяет вклад запасной столицы в Великую Победу, напоминает, что именно в Куйбышеве, на Безымянке, куда были перевезены эвакуированные предприятия ОПК страны, ковалось оружие Победы.

"Более 36 тысяч боевых самолетов, до трети снарядов и пятой части авиабомб — все это достижения нашей самарской земли, великих самарских тружеников и тех людей, которые вслед за эвакуированными предприятиями приехали сюда с оккупированных территорий и внесли вклад в славу нашей самарской земли. Многие из них остались здесь навсегда и по сей день чувствуют себя куйбышевцами, самарцами, — подчеркнул глава региона. — Давайте еще раз вспомним о тех великих годах, о тех страшных потерях, которые понесла наша страна и наша самарская земля. Давайте вспомним и о тех людях, которые отдали все силы, чтобы здесь, в тылу, ковать Победу. Еще раз скажем слова благодарности и признательности тем, кто сегодня с нами, тем, кто сегодня наставляет молодежь, тем, кто своим примером вдохновляет нас на новые трудовые достижения".

Депутат Госдумы, Герой России Игорь Станкевич напомнил, что регион дал стране 297 героев Советского Союза, 41 полного кавалера Ордена Славы, 55 Героев РФ, 314 Героев Социалистического Труда и 21 полного кавалера Ордена Трудовой Славы.

"Сегодня мы присутствуем при закладке камня в основание стелы, которая символизирует трудовые заслуги целого поколения самарцев, промышленную мощь, честь, достоинство, героизм и любовь к своей Родине, — сказала глава города. — Я горжусь, что моему любимому городу президентом России присвоено такое высокое звание, и убеждена, что мои чувства разделяет абсолютно вся Самара".

По поручению главы региона стела "Город трудовой доблести" высотой 26,5 м появится ко Дню города. Вокруг нее будут размещены пилоны, смысловое наполнение которых сейчас обсуждается с историками, ветеранами и городским сообществом.

Проект стелы, который расположен на информационном аншлаге рядом с камнем, глава региона обсудил с Еленой Лапушкиной и коллективами опорных самарских предприятий.