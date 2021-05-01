За сутки в регионе нашли 160 заболевших коронавирусом

По данным на 11:00 1 мая за сутки в Самарской области выявлено 160 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 15 человек скончались, сообщает стопкоронавирус.рф.

Большинство больных зафиксированы в Самаре (74) и Тольятти (22). 145 пациентов обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. У 15 человек не было симптомов.

В числе умерших - люди старше 58 лет, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Всего в регионе с начала пандемии было зафиксировано 61673 случая болезни, скончались 1512 человек.

За минувшие сутки выздоровели 177 пациентов.