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Здравоохранение Общество

За сутки в регионе нашли 160 заболевших коронавирусом

САМАРА. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным на 11:00 1 мая за сутки в Самарской области выявлено 160 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 15 человек скончались, сообщает стопкоронавирус.рф.

Большинство больных зафиксированы в Самаре (74) и Тольятти (22). 145 пациентов обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. У 15 человек не было симптомов.

В числе умерших - люди старше 58 лет, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Всего в регионе с начала пандемии было зафиксировано 61673 случая болезни, скончались 1512 человек.

За минувшие сутки выздоровели 177 пациентов.

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Валерий Коробко 22 апреля 2021 11:57 1400 жителей Самарской области умерли от коронавируса

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