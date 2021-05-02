COVID-19 за сутки: 10 смертей и 150 заболевших

За сутки 2 мая в Самарской области зафиксировали 150 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, скончались 10 человек, сообщает стопкоронавирус.рф.

Из них 72 больных приходится на Самару, 23 - в Тольятти и 10 - в Сызрани. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 61823 случая коронавируса.

В связи с выздоровлением за сутки выписано 159 человек.