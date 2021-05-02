Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Мадриде

В матче второго круга турнира Mutua Madrid Open российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла чешку Каролину Плишкову — 6:0, 7:5. Матч продолжался 1 час 15 минут.

За это время Павлюченкова сделала один эйс, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи, пишет "Советский спорт".

У Плишковой две подачи навылет, семь двойных ошибок, а также один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В третьем круге соревнований уроженка Самары встретится с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) — Дженнифер Брэйди (США).