При тушении пожара в Тольятти обнаружено тело мужчины

В воскресенье, 2 мая, примерно в 9:08 произошел пожар на ул. Лизы Чайкиной, 63 в Комсомольском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели домашние вещи на площади 4 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 13 человек, которые ликвидировали пожар в 9:19.
Как уточнили в региональном управлении МЧС России, во время тушения было обнаружено тело мужчины в возрасте около 56 лет.
Причина гибели человека выясняется. Так же устанавливаются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!