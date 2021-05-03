При тушении пожара в Тольятти обнаружено тело мужчины

В воскресенье, 2 мая, примерно в 9:08 произошел пожар на ул. Лизы Чайкиной, 63 в Комсомольском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 4 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 13 человек, которые ликвидировали пожар в 9:19.

Как уточнили в региональном управлении МЧС России, во время тушения было обнаружено тело мужчины в возрасте около 56 лет.

Причина гибели человека выясняется. Так же устанавливаются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.