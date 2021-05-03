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Здравоохранение Общество

В Самарской области за последние сутки выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 3 мая в Самарской области выявлен еще 141 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 61964 случая заболевания COVID-19.

По официальным данным стопкоронавирус.рф, еще 139 человек завершили лечение от коронавируса. Всего врачи вылечили от коронавируса 59109 заболевших.

Выросло и число погибших от коронавируса - с начала пандемии 1532 человека не смогли справиться с заболеванием, а 10 умерли за последние сутки.

Распределение новых заболевших коронавирусом по районам:
- 72 в г. Самара
- 23 в г. Тольятти
- 10 в г. Сызрань
- 9 в г.Новокуйбышевск
- 9 в г. Чапаевск
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в г. Отрадный
- 4 в Ставропольском районе
- 3 в г. Кинель
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе

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Последние комментарии

Валерий Коробко 22 апреля 2021 11:57 1400 жителей Самарской области умерли от коронавируса

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Igor Ploshkin 06 февраля 2018 09:30 В 2017 г. в Самарской области достигнут самый низкий в XXI веке показатель смертности населения

"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

Дмитрий Петров 03 февраля 2018 05:39 Роспотребнадзор предупреждает россиян о случаях заболевания лихорадкой Зика в Турции

Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

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