В Самарской области за последние сутки выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом

На 3 мая в Самарской области выявлен еще 141 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 61964 случая заболевания COVID-19.
По официальным данным стопкоронавирус.рф, еще 139 человек завершили лечение от коронавируса. Всего врачи вылечили от коронавируса 59109 заболевших.
Выросло и число погибших от коронавируса - с начала пандемии 1532 человека не смогли справиться с заболеванием, а 10 умерли за последние сутки.
Распределение новых заболевших коронавирусом по районам:
- 72 в г. Самара
- 23 в г. Тольятти
- 10 в г. Сызрань
- 9 в г.Новокуйбышевск
- 9 в г. Чапаевск
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в г. Отрадный
- 4 в Ставропольском районе
- 3 в г. Кинель
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...