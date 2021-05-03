В Самарской области за последние сутки выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом

На 3 мая в Самарской области выявлен еще 141 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 61964 случая заболевания COVID-19.

По официальным данным стопкоронавирус.рф, еще 139 человек завершили лечение от коронавируса. Всего врачи вылечили от коронавируса 59109 заболевших.

Выросло и число погибших от коронавируса - с начала пандемии 1532 человека не смогли справиться с заболеванием, а 10 умерли за последние сутки.

Распределение новых заболевших коронавирусом по районам:

- 72 в г. Самара

- 23 в г. Тольятти

- 10 в г. Сызрань

- 9 в г.Новокуйбышевск

- 9 в г. Чапаевск

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в г. Отрадный

- 4 в Ставропольском районе

- 3 в г. Кинель

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Шигонском районе