Ночью в СНТ под Тольятти горел дачный дом и две бани

В понедельник, 3 мая, в 3:52 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в СНТ "Металлург" в селе Русская Борковка Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия огнеборцев выяснилось, что в СНТ на двух дачных участках на 13 и 14 улицах горел дачный дом и две частные бани.

Пожару, площадь которого составила 94 кв. м., был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 15 человек, которые ликвидировали пожар в 4:44.

Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

