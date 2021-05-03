В Ставропольском районе 20 человек тушили пожар в частном доме

В понедельник, 3 мая, в 0:22 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании кровли чердачного помещения частного жилого дома на ул. Родины, 5 в с. Подстепки Ставропольского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, огонь охватил площадь в 25 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 20 человек, которые ликвидировали возгорание в 1:32.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

