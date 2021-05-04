Шестеро человек отравились угарным газом в Самарской области с начала мая

С начала мая в Самарской области произошло уже два случая отравления угарным газом, сообщает региональное ГУ МЧС.

В воскресенье, 2 мая, два человека отравились отравлении угарным газом в доме на ул. Пионерской, 30 в Самаре. 54-летнего мужчину и 51-летнюю женщину госпитализировали.

Аналогичный случай произошел и ночью на 4 мая в доме № 7 в 1 квартале пос. Мехзавод в Самаре. Там пострадали четыре человека: 41-летний мужчина, 40-летняя женщина, восьмилетний мальчик и 13-летняя девочка. Детей госпитализировали.

По предварительным данным, оба ЧП случились из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования.