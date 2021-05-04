На железнодорожной станции в Самарской области обнаружили тело помощника машиниста

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 1 мая, в 11:30 при приеме электровоза на железнодорожной станции Октябрьск в Самарской области обнаружили мертвым помощника машиниста. Об этом сообщили в Приволжском Следственном управлении на транспорте СК РФ.