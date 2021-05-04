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Здравоохранение Общество

139 человек заразились коронавирусом за сутки в Самарской области

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 мая, в Самарской области зарегистрировали 139 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего за время пандемии в регионе заразились 62103 человека. 59253 пациента выздоровели, из них 144 - за последние сутки.

10 зараженных умерли за сутки в Самарской области. А всего с начала пандемии погибли 1542 пациента.

В РФ за сутки выявили 7770 новых заражений, а всего - 4839514. Погибли за день 337 человек, а всего - 111535. Выздоровели всего в РФ 4457044 зараженных коронавирусом, в том числе за последние сутки - 6755.

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Igor Ploshkin 06 февраля 2018 09:30 В 2017 г. в Самарской области достигнут самый низкий в XXI веке показатель смертности населения

"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

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Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

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