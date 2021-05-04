139 человек заразились коронавирусом за сутки в Самарской области

Во вторник, 4 мая, в Самарской области зарегистрировали 139 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего за время пандемии в регионе заразились 62103 человека. 59253 пациента выздоровели, из них 144 - за последние сутки.

10 зараженных умерли за сутки в Самарской области. А всего с начала пандемии погибли 1542 пациента.

В РФ за сутки выявили 7770 новых заражений, а всего - 4839514. Погибли за день 337 человек, а всего - 111535. Выздоровели всего в РФ 4457044 зараженных коронавирусом, в том числе за последние сутки - 6755.