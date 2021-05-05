Коронавирус 5 мая в Самарской области: менее 100 зараженных и 15 погибших

В среду, 5 мая, в Самарской области выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.
За все время пандемии в регионе заразились 62 198 человек. 59 381 из них выздоровели, в том числе 128 — за последние сутки.
Скончались за день 15 зараженных, а всего — 1557.
В России за сутки выявили 7975 новых заражений (всего 4 847 489), 360 человек погибли (111 895 за все время пандемии), 7506 пациентов выздоровели (4 464 550 за все время).
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...