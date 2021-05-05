Коронавирус 5 мая в Самарской области: менее 100 зараженных и 15 погибших

В среду, 5 мая, в Самарской области выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в регионе заразились 62 198 человек. 59 381 из них выздоровели, в том числе 128 — за последние сутки.

Скончались за день 15 зараженных, а всего — 1557.

В России за сутки выявили 7975 новых заражений (всего 4 847 489), 360 человек погибли (111 895 за все время пандемии), 7506 пациентов выздоровели (4 464 550 за все время).