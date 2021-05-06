В Тольятти 18 пожарных боролись с возгоранием в заброшенном доме

Накануне, 5 мая, в 17:05 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Железнодорожной, напротив дома № 51, в Комсомольском районе Тольятти.

По информации ведомства горел бытовой мусор в заброшенном доме на площади в 40 "квадратов". Пожару был присвоен повышенный ранг "1-БИС". В 17:33 возгорание удалось локализовать, еще через шесть минут — ликвидировать. Для тушения привлекались 18 человек личного состава и пять единиц спецтехники.

Всего за сутки, с 5 по 6 мая, на территории Самарской области зафиксировано 37 пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. Кроме того, зарегистрировано 16 природных пожаров в результате палов сухой травы.