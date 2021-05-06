В Тольятти 18 пожарных боролись с возгоранием в заброшенном доме

Накануне, 5 мая, в 17:05 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Железнодорожной, напротив дома № 51, в Комсомольском районе Тольятти.
По информации ведомства горел бытовой мусор в заброшенном доме на площади в 40 "квадратов". Пожару был присвоен повышенный ранг "1-БИС". В 17:33 возгорание удалось локализовать, еще через шесть минут — ликвидировать. Для тушения привлекались 18 человек личного состава и пять единиц спецтехники.
Всего за сутки, с 5 по 6 мая, на территории Самарской области зафиксировано 37 пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. Кроме того, зарегистрировано 16 природных пожаров в результате палов сухой травы.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!