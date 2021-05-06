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Пожары Происшествия

Ночью в Самаре горели две иномарки

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на 6 мая, в 3:56 на ул. Силина в Промышленном районе Самары загорелась иномарка Kia Rio, также был поврежден автомобиль модели Hyundai. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В 4:08 пожар удалось ликвидировать, для этого привлекались пять огнеборцев и одна единица спецтехники.

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Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

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