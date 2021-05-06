Ночью в Самаре горели две иномарки

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В ночь на 6 мая, в 3:56 на ул. Силина в Промышленном районе Самары загорелась иномарка Kia Rio, также был поврежден автомобиль модели Hyundai. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.