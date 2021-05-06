В Волжском районе с пожаром в частном доме боролись 14 человек

В ночь на 6 мая, в 2:14 на ул. Советской, 78 в селе Спиридоновка Волжского района Самарской области загорелся частный дом и надворные постройки. Об этом сообщили в пресс-службе облМЧС.
Общая площадь возгорания составила более 150 "квадратов". Пожарные подразделения привлекались по повышенному рангу пожар "1-БИС".
В 3:27 пожар был локализован, в 3:50 — ликвидирован. Для ликвидации привлекались 14 человек личного состава и 5 единиц техники.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!