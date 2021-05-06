В Волжском районе с пожаром в частном доме боролись 14 человек

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на 6 мая, в 2:14 на ул. Советской, 78 в селе Спиридоновка Волжского района Самарской области загорелся частный дом и надворные постройки. Об этом сообщили в пресс-службе облМЧС.