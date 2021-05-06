За сутки от коронавируса погибло 11 самарцев

В четверг, 6 мая, в Самарской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в регионе заразились 62295 человек, 59490 жителей выздоровело, в том числе 109 — за последние сутки.

Скончались в период с 5 на 5 мая 11 зараженных, всего — 1568 человек.