Павлюченкова сыграет в полуфинале турнира в Мадриде с соперницей из Беларуси

На теннисном турнире в Мадриде определилась соперница уроженки Самары Анастасии Павлюченковой по полуфиналу.

Это белорусская теннисистка Арина Соболенко. Она одержала победу в четвертьфинале над Элизой Мертенс из Бельгии, пишет "Спорт-Экспресс".

Напомним, ранее Павлюченкова обыграла Каролину Мухову из Чехии со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:1) и вышла в полуфинал турнира.

Призовой фонд испанских соревнований превышает 2,5 миллиона евро.