В Самаре отменен приговор по делу о взятках сотрудникам МЧС

В среду, 5 мая, апелляционная инстанция Самарского областного суда отменила приговор Автозаводского районного суда Тольятти, вынесенный в декабре 2020 года бывшим заместителям начальника Отдела надзорной деятельности по г. Тольятти, Жигулевск и Ставропольскому району Владимиру Степанову и Сергею Жирову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Автозаводском районом суде, 46-летний Владимир Степанов был признан виновным в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и двух взятках (п. "а" и "в" ч. 5 си. 290 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1 млн 50 тысяч рублей и дополнительным наказанием в виде лишения права 5 лет после освобождения занимать определенные должности.

Сергея Жирова Автозаводский районный суд признал виновным в одном эпизоде злоупотребления должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и в одной взятке (п. а" и "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и с применением статьи 64 УК РФ о назначении наказания ниже низшего предела, приговорил его к 6 годам заключения в колонии строгого режима со штрафом в 630 тысяч рублей и тоже на пять лет после освобождения лишил его права занимать определенные должности.

Напомним, что изначально уголовное дело возбуждалось в отношении трех сотрудников МЧС. В частности, как говорилось в официальном сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Самарской области от 28 февраля 2019 года, уголовного дело было возбуждено в отношении начальника и двух его заместителей отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

А по окончании расследования под суд пошли два заместителя начальника ОНД Степанов и Жиров. Заседания в Автозаводском райсуде по их делу стартовали 10 марта 2020 года. Сергею Жирову вменяли два эпизода получения взяток, Владимиру Степанову — пять.

Вынесенный им приговор был обжалован. И 5 мая Самарский областной суд отменил его, направив дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.

Видео задержания - по ссылке.