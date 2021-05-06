В Самаре отменен приговор по делу о взятках сотрудникам МЧС

В среду, 5 мая, апелляционная инстанция Самарского областного суда отменила приговор Автозаводского районного суда Тольятти, вынесенный в декабре 2020 года бывшим заместителям начальника Отдела надзорной деятельности по г. Тольятти, Жигулевск и Ставропольскому району Владимиру Степанову и Сергею Жирову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Автозаводском районом суде, 46-летний Владимир Степанов был признан виновным в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и двух взятках (п. "а" и "в" ч. 5 си. 290 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1 млн 50 тысяч рублей и дополнительным наказанием в виде лишения права 5 лет после освобождения занимать определенные должности.
Сергея Жирова Автозаводский районный суд признал виновным в одном эпизоде злоупотребления должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и в одной взятке (п. а" и "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и с применением статьи 64 УК РФ о назначении наказания ниже низшего предела, приговорил его к 6 годам заключения в колонии строгого режима со штрафом в 630 тысяч рублей и тоже на пять лет после освобождения лишил его права занимать определенные должности.
Напомним, что изначально уголовное дело возбуждалось в отношении трех сотрудников МЧС. В частности, как говорилось в официальном сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Самарской области от 28 февраля 2019 года, уголовного дело было возбуждено в отношении начальника и двух его заместителей отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
А по окончании расследования под суд пошли два заместителя начальника ОНД Степанов и Жиров. Заседания в Автозаводском райсуде по их делу стартовали 10 марта 2020 года. Сергею Жирову вменяли два эпизода получения взяток, Владимиру Степанову — пять.
Вынесенный им приговор был обжалован. И 5 мая Самарский областной суд отменил его, направив дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.
Видео задержания - по ссылке.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.