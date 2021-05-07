В Тольятти сотрудники завода пытались похитить запчасти на 280 тыс. рублей

Тольяттинская полиция предотвратила хищение автодеталей с предприятия на 280 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. В числе подозреваемых – шесть сотрудников завода.

В полицию Тольятти поступила информация, что с территории одного из предприятий города готовится незаконный вывоз партии запасных частей для автомобилей. После комплекса оперативных мероприятий на КПП завода был задержан водитель грузовика, который перевозил товарные машины.

Правоохранители обнаружили тайники в двух товарных автомобилях. Из-под бамперов и панелей приборов изъяты 27 свертков цилиндрической формы с запасными частями в количестве 1278 штук. Ущерб предприятию мог составить более 280 тысяч рублей.

Водителя допросили и установили, что к попытке хищения причастны четыре оператора предприятия, мастер и водитель-испытатель. Они были задержаны на рабочих местах.

Подозреваемые признались в содеянном и пояснили, что собирались реализовать похищенные запасные части, а деньги потратить на собственные нужды.

Трое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности. За аналогичное преступление — 40-летний оператор и 46-летний водитель-испытатель за аналогичное преступление, 51-летний оператор — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.