В Тольятти сотрудники завода пытались похитить запчасти на 280 тыс. рублей

Тольяттинская полиция предотвратила хищение автодеталей с предприятия на 280 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. В числе подозреваемых – шесть сотрудников завода.
В полицию Тольятти поступила информация, что с территории одного из предприятий города готовится незаконный вывоз партии запасных частей для автомобилей. После комплекса оперативных мероприятий на КПП завода был задержан водитель грузовика, который перевозил товарные машины.
Правоохранители обнаружили тайники в двух товарных автомобилях. Из-под бамперов и панелей приборов изъяты 27 свертков цилиндрической формы с запасными частями в количестве 1278 штук. Ущерб предприятию мог составить более 280 тысяч рублей.
Водителя допросили и установили, что к попытке хищения причастны четыре оператора предприятия, мастер и водитель-испытатель. Они были задержаны на рабочих местах.
Подозреваемые признались в содеянном и пояснили, что собирались реализовать похищенные запасные части, а деньги потратить на собственные нужды.
Трое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности. За аналогичное преступление — 40-летний оператор и 46-летний водитель-испытатель за аналогичное преступление, 51-летний оператор — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В настоящее время сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.
Последние комментарии
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.