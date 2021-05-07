В Сызрани из горящего дома эвакуировали 15 человек

В четверг, 6 апреля, в 23:40 на пр. 50 лет Октября, 69 в Сызрани загорелась обшивка стены в квартире и мебель. Пожар охватил площадь в 15 кв метров, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Пламя удалось локализовать в 23:52, спустя четыре минуты пожар был ликвидирован. Из здания эвакуировали 15 человек, пострадавших нет.

Для борьбы с огнем привлекались 17 человек личного состава и шесть единиц спецтехники.

Всего за сутки в Самарской области зарегистрировано 60 пожаров, 9 из них в жилом секторе. Пострадавших и погибших нет, эвакуированы 15 человек.