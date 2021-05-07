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В Новокуйбышевске с пожаром на площади 150 кв метров боролись 22 сотрудника МЧС В Сызрани из горящего дома эвакуировали 15 человек В Волжском районе с пожаром в частном доме боролись 14 человек Ночью в Самаре горели две иномарки В Тольятти 18 пожарных боролись с возгоранием в заброшенном доме

Пожары Происшествия

В Сызрани из горящего дома эвакуировали 15 человек

СЫЗРАНЬ. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 апреля, в 23:40 на пр. 50 лет Октября, 69 в Сызрани загорелась обшивка стены в квартире и мебель. Пожар охватил площадь в 15 кв метров, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Пламя удалось локализовать в 23:52, спустя четыре минуты пожар был ликвидирован. Из здания эвакуировали 15 человек, пострадавших нет.

Для борьбы с огнем привлекались 17 человек личного состава и шесть единиц спецтехники.

Всего за сутки в Самарской области зарегистрировано 60 пожаров, 9 из них в жилом секторе. Пострадавших и погибших нет, эвакуированы 15 человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алёна Искра 21 апреля 2021 07:04 В Тольятти подозрение в поджоге городского леса пало на главного экоактивиста

Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

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