В Сызрани из горящего дома эвакуировали 15 человек

В четверг, 6 апреля, в 23:40 на пр. 50 лет Октября, 69 в Сызрани загорелась обшивка стены в квартире и мебель. Пожар охватил площадь в 15 кв метров, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Пламя удалось локализовать в 23:52, спустя четыре минуты пожар был ликвидирован. Из здания эвакуировали 15 человек, пострадавших нет.
Для борьбы с огнем привлекались 17 человек личного состава и шесть единиц спецтехники.
Всего за сутки в Самарской области зарегистрировано 60 пожаров, 9 из них в жилом секторе. Пострадавших и погибших нет, эвакуированы 15 человек.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!