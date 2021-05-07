В Новокуйбышевске с пожаром на площади 150 кв метров боролись 22 сотрудника МЧС

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В четверг, 6 апреля, в 14:12 поступило сообщение о пожаре на ул. Чернореченской, 62 в Новокуйбышевске, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.