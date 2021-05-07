В Новокуйбышевске с пожаром на площади 150 кв метров боролись 22 сотрудника МЧС

В четверг, 6 апреля, в 14:12 поступило сообщение о пожаре на ул. Чернореченской, 62 в Новокуйбышевске, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Загорелись надворные постройки на площади 80 кв метров, а также сухая трава — на площади 70 "квадратов". Пожару был присвоен повышенный ранг "1-БИС".
В 14:58 пламя удалось локализовать, в 15:09 — ликвидировать. Для тушения привлекались 22 человека личного состава и 7 единиц техники.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!