7 мая - последний день прием заявок на участие в проекте "Бессмертный полк онлайн"

В пятницу, 7 мая, заканчивается прием заявок на участие в "Бессмертном полку онлайн". Жителям Самары предлагать успеть зарегистрировать своего героя, чтобы 9 мая в 15:00 он прошёл в едином строю самарского "Бессмертного полка онлайн". Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Прием новых заявок ограничен датой 7 мая, поскольку необходимо успеть сформировать все региональные потоки. В этом году большое значение придается вопросам кибербезопасности, а также модерации получаемых заявок. Авторы одобренных заявок до 7 мая получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близким. Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части онлайн-шествия, где демонстрировались фотографии их близких.

Участие в проекте "Бессмертный полк онлайн" — не просто акция Памяти, которая пройдёт 9 мая. Память о героях живет каждый день! Подав заявку на участие в онлайн-параде, каждый участник также может воспользоваться ресурсом "Банк памяти". Это проект, благодаря которому каждый сможет сохранить память о своих героях в одном пространстве. Он также позволяет найти других ветеранов, участвовавших в тех же операциях и событиях войны, что и ваш ветеран. Для добавления заявок с ветеранами в проект "Банк памяти", необходимо перейти в личном кабинете по кнопке в баннере с информацией о "Банке памяти" и следовать инструкциям.

Принимайте участие в проекте "Бессмертный полк онлайн": подайте заявку на сайте проекта, через социальные сети ВК и "Одноклассники" или на сайте "Банк памяти".

Напомним, шествие будет транслироваться на местном телевидении, городских экранах и т. д. Жители Самарского региона смогут увидеть единый строй своих героев в эфире телеканалов "Самара 24", "Губерния", "Самара — ГИС", "Тольятти 24", а также в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Трансляция пройдёт и на экранах мультимедийного комплекса на склоне к Волге у площади Славы г. Самары. На федеральных ресурсах прямой эфир онлайн-шествия можно будет посмотреть на сайте, на площадке "Банк Памяти", в онлайн-кинотеатре ОККО.

По всем вопросам работы проекта можно получить консультацию по телефону горячей линии 8 (800) 20-1945-0 или обратившись по электронному адресу polkonline@polkrf.ru.