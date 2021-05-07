16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре общественники и профсоюзные организации получили приглашения на парад Победы 7 мая - последний день прием заявок на участие в проекте "Бессмертный полк онлайн" Самарская область станет участником Всероссийской акции памяти с визуальным проектом "Во имя справедливости!" В Самарской области до 11 мая введен запрет на посещение лесов Экосотрудничество: НК НПЗ и СамГТУ будут развивать эковолонтерство

Общество

7 мая - последний день прием заявок на участие в проекте "Бессмертный полк онлайн"

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 7 мая, заканчивается прием заявок на участие в "Бессмертном полку онлайн". Жителям Самары предлагать успеть зарегистрировать своего героя, чтобы 9 мая в 15:00 он прошёл в едином строю самарского "Бессмертного полка онлайн". Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Прием новых заявок ограничен датой 7 мая, поскольку необходимо успеть сформировать все региональные потоки. В этом году большое значение придается вопросам кибербезопасности, а также модерации получаемых заявок. Авторы одобренных заявок до 7 мая получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близким. Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части онлайн-шествия, где демонстрировались фотографии их близких.

Участие в проекте "Бессмертный полк онлайн" — не просто акция Памяти, которая пройдёт 9 мая. Память о героях живет каждый день! Подав заявку на участие в онлайн-параде, каждый участник также может воспользоваться ресурсом "Банк памяти". Это проект, благодаря которому каждый сможет сохранить память о своих героях в одном пространстве. Он также позволяет найти других ветеранов, участвовавших в тех же операциях и событиях войны, что и ваш ветеран. Для добавления заявок с ветеранами в проект "Банк памяти", необходимо перейти в личном кабинете по кнопке в баннере с информацией о "Банке памяти" и следовать инструкциям.

Принимайте участие в проекте "Бессмертный полк онлайн": подайте заявку на сайте проекта, через социальные сети ВК и "Одноклассники"  или на сайте "Банк памяти".

Напомним, шествие будет транслироваться на местном телевидении, городских экранах и т. д. Жители Самарского региона смогут увидеть единый строй своих героев в эфире телеканалов "Самара 24", "Губерния", "Самара — ГИС", "Тольятти 24", а также в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Трансляция пройдёт и на экранах мультимедийного комплекса на склоне к Волге у площади Славы г. Самары. На федеральных ресурсах прямой эфир онлайн-шествия можно будет посмотреть на сайте, на площадке "Банк Памяти", в онлайн-кинотеатре ОККО.

По всем вопросам работы проекта можно получить консультацию по телефону горячей линии 8 (800) 20-1945-0 или обратившись по электронному адресу polkonline@polkrf.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Андрей Куропаткин 29 апреля 2021 05:26 Судимых чиновников сняли с Доски почета в Самарской области

А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет

Валерий Коробко 22 апреля 2021 11:57 1400 жителей Самарской области умерли от коронавируса

Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?

Татьяна Антипова 13 апреля 2021 13:23 В Самаре заложат памятную капсулу на месте строительства Детского епархиального центра у Ботанического сада

Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Фото на сайте

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

Выпускники школ знают, что значит быть совестливым

День открытых дверей в самарском цирке

День открытых дверей в самарском цирке

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6