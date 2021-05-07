За сутки коронавирусом заболели 96 самарцев, 17 человек погибло

В пятницу, 7 мая, в Самарской области выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в регионе заразился 62391 человек, 59582 жителей выздоровело, в том числе 92 - за последние сутки.

Скончались в период с 6 на 7 мая 17 зараженных, всего - 1585 человек.