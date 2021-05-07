В выходные в Самарской области сохранится теплая погода

На ближайшие дни, с 8 по 10 мая, в регионе сохранится теплая погода, но возможен небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.

В ночь на субботу, 8 мая, в Самарской области осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +13°C. Днем переменная облачность сохранится, существенных осадков не ожидается. Ветер не изменит направления, скорость составит 7-12 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +20...+25°C.

В ночь на воскресенье, 9 мая, в регионе пройдет небольшой дождь. При скорости юго-восточного ветра от 7 до 12 м/с температура воздуха составит от 9 до 14 градусов со знаком "плюс". Днем синоптики также прогнозируют местами небольшой дождь. Ветер не изменит скорости и направления, а воздух прогреется до +21...+26°C

В понедельник, 10 мая, ночью и днем возможны осадки в виде небольшого дождя, сохранится облачная погода. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит от +9 до +14 °C, днем от +17 до +22°C, по юго-востоку области - до +27°C.