В выходные в Самарской области сохранится теплая погода

На ближайшие дни, с 8 по 10 мая, в регионе сохранится теплая погода, но возможен небольшой дождь, сообщает Приволжское УГМС.
В ночь на субботу, 8 мая, в Самарской области осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +13°C. Днем переменная облачность сохранится, существенных осадков не ожидается. Ветер не изменит направления, скорость составит 7-12 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +20...+25°C.
В ночь на воскресенье, 9 мая, в регионе пройдет небольшой дождь. При скорости юго-восточного ветра от 7 до 12 м/с температура воздуха составит от 9 до 14 градусов со знаком "плюс". Днем синоптики также прогнозируют местами небольшой дождь. Ветер не изменит скорости и направления, а воздух прогреется до +21...+26°C
В понедельник, 10 мая, ночью и днем возможны осадки в виде небольшого дождя, сохранится облачная погода. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит от +9 до +14 °C, днем от +17 до +22°C, по юго-востоку области - до +27°C.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".