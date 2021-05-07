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Здравоохранение Общество

Мэр Самары объяснила горожанам, почему нужно привиться от коронавируса

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Елена Лапушкина подчеркнула, что вакцинация сейчас – важнейшая задача. Увеличение темпов вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции стала основной темой городского оперативного штаба, заседание которого прошло в мэрии Самары 7 мая.

По утверждению специалистов, для создания коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% населения.

С учетом важности решаемой задачи, органами местного самоуправления совместно с медиками организована работа на местах. Жителей информируют о возможности сделать прививку, даже не посещая медицинское учреждение: в городе развернута целая сеть передвижных пунктов.

Они располагаются в удобных для горожан местах, например, возле крупных ТЦ ("Космопорт", "Амбар", "Аврора", "Мега"). Для тех, кто предпочитает стационарное медицинское учреждение, но не может привиться в рабочее время, работает круглосуточный пункт на базе городской больницы № 4 по адресу: ул. Мичурина, 125. 

Для маломобильных граждан организована работа по вакцинации силами мобильных бригад на дому.  

В ходе совещания главы внутригородских районов поделились с коллегами и новыми подходами. Так, например, глава Кировского района Игорь Рудаков рассказал о реализуемых проектах "Прививка во дворе":

"Во взаимодействии с лечебными учреждениями, расположенными на территории Кировского района, мы организовали работу передвижных пунктов. Управляющие микрорайонами проинформировали жителей о возможности сделать прививку рядом с домом. За два дня только в одном из дворов привились 60 человек".

С учетом наступления дачного сезона в информировании населения задействуются и дачные маршруты. Как отметил руководитель дептранса Сергей Маркин, на всех 29 дачных маршрутах организованы речевые оповещения.

Кроме того, администрациями районов проводится работа с садово-дачными товариществами с тем, чтобы по необходимости мобильные бригады приезжали непосредственно в товарищества для вакцинации дачников. 

В завершении работы штаба глава Самары Елена Лапушкина призвала глав районов не сбавлять темп по организации процесса вакцинации, чтобы сделать его максимально удобным для населения.

"Вакцинация сейчас — важнейшая задача. Об этом говорил президент России Владимир Владимирович Путин в своем Послании. Этому уделяет огромное внимание губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. Достаточно долго длится период пандемии, много сил и ресурсов уходит на борьбу с ней. Всем очень хочется стабильно работать, путешествовать, проводить мероприятия, спокойно встречаться с родными и близкими. Поэтому, дорогие самарцы, призываю всех, у кого нет противопоказаний, сделать прививку. Это крайне важно!", — подчеркнула Елена Лапушкина.

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