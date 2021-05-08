Самарские путешественники запускают новый этап проекта #ЭтоВсёРоссия

11 мая стартует новый этап проекта #ЭтоВсёРоссия. В этот раз три блогера, путешественника-энтузиаста, отправятся в путешествие по воде от Сочи до Санкт-Петербурга, и конечно же, уделят особое внимание Самарской области и проплывут на лодке по родной реке Волге. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма и презентацию туристических возможностей страны, в том числе Самарской области.

Под пристальным вниманием окажутся особенности внутреннего туризма крупнейших городов страны: Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самара, Ульяновск, Казань, Нижний-Новгород, Ярославль, Санкт-Петербург. Весь местный колорит передадут сами жители, а гости на судне помогут разобраться в культурных тонкостях.

Проект #ЭтоВсёРоссия был запущен в Самаре в 2020 г. и прославился на всю страну. Его авторами стали самарские предприниматели Борис Колесников и Сергей Ивошин, продюсер Владимир Сухов. Команда уже имеет опыт путешествий по России - в первом этапе проекта ребята проехали более 12 тыс. км на машине от Владивостока до Москвы, посетив более 40 городов. По дороге был снят 20-серийный фильм #ЭтоВсёРоссия, который собрал более 6 млн просмотров на разных площадках.